Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2021 ore 15 | 30

(Di domenica 25 luglio 2021)DEL 25 LUGLIOORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGIGO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CASSIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA STRADA STATALE CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER CESANO DIREZIONE VITERBO RALLENTAMENTI E CODE IN VIA CASILINA NELLA LOCALITA’ LAGHETTO ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUA FELICE DIREZIONEPERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VILLAGGO TOGNAZZI NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE AD ANZIO RALLENTAMENTI SULLA PRINCIPALE VIA ...