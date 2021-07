Ultime Notizie Roma del 25-07-2021 ore 10:10 (Di domenica 25 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione a Gabriele Aluigi in studio ieri è stata una giornata di proteste in tutta Italia e in Europa per dire no al Green passi ha l’obbligo dei vaccini a Roma 3000 persone si sono ritrovate ci sono stati anche di nelle altre città italiane 5000 persone a Torino 500 d’Aosta 1000 ad Alessandria ea Bologna 2000 a Cagliari 200 Saluzzo migliaia Milano e poi manifestazioni anche a Genova Lecce Cremona Messina Chi non vuole il Green pass e te me danni per l’economia a Parigi Ci sono stati tafferugli nella zona degli champs-elysées 200 persone a cui retto barricate lanciato proiettili di gomma contro ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione a Gabriele Aluigi in studio ieri è stata una giornata di proteste in tutta Italia e in Europa per dire no al Green passi ha l’obbligo dei vaccini a3000 persone si sono ritrovate ci sono stati anche di nelle altre città italiane 5000 persone a Torino 500 d’Aosta 1000 ad Alessandria ea Bologna 2000 a Cagliari 200 Saluzzo migliaia Milano e poi manifestazioni anche a Genova Lecce Cremona Messina Chi non vuole il Green pass e te me danni per l’economia a Parigi Ci sono stati tafferugli nella zona degli champs-elysées 200 persone a cui retto barricate lanciato proiettili di gomma contro ...

