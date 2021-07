Tokyo 2020 | perché le Olimpiadi non hanno senso

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 25 luglio 2021) Malgrado ci siano i vaccini per un virus che non rappresenta comunque un serio problema per il 99,75% delle persone che lo incontrano, nell’era del terror panico assistiamo all’obbrobrio di una Olimpiade senza spettatori. Una decisione assurda che svuota di significato l’evento più importante e atteso nel mondo dello sport, così come ha amaramente sottolineato Fabio Basile, medaglia d’oro nel judo a Rio de Janeiro 2016. Una decisione che appare ancora più incomprensibile se consideriamo che gli appena conclusi europei di calcio si sono giocati entro una cornice di stadi gremiti. Evidentemente abbiamo raggiunto un livello di impazzimento globale senza precedenti, in cui si sta perdendo ...