Tokyo 2020: le gare in programma oggi e domani, gli orari (Di lunedì 26 luglio 2021) Qual è il programma (orari) delle gare di Tokyo 2020 di oggi e domani? Dal 23 luglio all’8 agosto 2021 a Tokyo, in Giappone, andranno in scena le Olimpiadi 2020, rinviate lo scorso anno a causa della pandemia di Covid 19. La differenza di fuso con l’Italia è di 7 ore. Quando nella capitale nipponica saranno le 19, da noi scoccherà il mezzogiorno. Ma vediamo insieme le gare in programma oggi e domani: LUNEDì 26 LUGLIO 2021 Il calendario delle gare a ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021) Qual è il) delledidi? Dal 23 luglio all’8 agosto 2021 a, in Giappone, andranno in scena le Olimpiadi, rinviate lo scorso anno a causa della pandemia di Covid 19. La differenza di fuso con l’Italia è di 7 ore. Quando nella capitale nipponica saranno le 19, da noi scoccherà il mezzogiorno. Ma vediamo insieme lein: LUNEDì 26 LUGLIO 2021 Il calendario dellea ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - ricotta_93 : RT @Corriere: Olimpiadi, il programma di oggi, lunedì 26 luglio e le gare degli italiani a Tokyo 2020 - digitalsat_it : RT @EurosportCare: Gentili Utenti, perseguire il meglio delle Olimpiadi Tokyo 2020 nella vostra lingua locale, accedete ai canali Eurosport… -