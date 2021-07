Taranto | tenta di uccidere la moglie con le forbici poi si suicida

Advertising

commenta Un 40enne, con precedenti penali, ha cercato di uccidere la moglie 39enne e poi si è suicidato lanciandosi dal balcone del loro appartamento, a. La donna, colpita al mento e allo sterno con le forbici, è riuscita a divincolarsi e a fuggire, portando via i due figli minori. Proprio mentre usciva dal palazzo, il marito si è lanciato dal ...E' successo nella notte a. I due coniugi erano stati a un matrimonio insieme poco prima. La donna, 39 anni, ha tagli profondi alla gola e a una spalla, ma è fuori pericolo. L'uomo, forse in ...Tragedia a Taranto dove un uomo ha prima tentato di uccidere la moglie con un paio di forbici davanti alla figlia per poi suicidarsi ...Un 40enne, con precedenti penali, ha cercato di uccidere la moglie 39enne e poi si è suicidato lanciandosi dal balcone del loro appartamento, a Taranto. La donna, colpita al mento e allo sterno con le ...