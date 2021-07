Olimpiadi | surf | Fioravanti terzo in batteria va ai ripescaggi

(Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) – Nell’esordio olimpico dell’azzurro Leonardo, al Tsurigasakiing Beach di Tokyo, ha chiuso alposto incon 9.43 punti e sarà costretto a passare per i. Davanti asi sono pizzati il brasiliano Italo Ferreira con 13.67 punti e il nipponico Hirot Ohhara con 11.40. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

- Eurosport_IT : Leonardo Fioravanti vince e continua la sua avventura ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Surfing |…

...Leonardo Fioravanti vince la sua batteria di ripescaggio. Domani sfida al peruviano Lucca Messias negli ottavi. Ore 8:25 GRANDE ITALIA DEL BASKET, GERMANIA KO 92 - 82 Il ritorno alle...Tra le acque di Tsurigasaki, ilha fatto il suo esordio olimpico. A vincere la prima batteria è stato il brasiliano Italo Ferreira, campione del mondo nel 2019. Al terzo posto l'azzurro Leonardo ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...E’ già storia per Leonardo Fioravanti a Tokyo 2020 che domina sua heat al secondo round vincendo la sua prima batteria alle Olimpiadi e rientrando in gara dopo un primo round sotto tono. Un pò le onde ...