Olimpiadi | Raggi | “Complimenti a Odette Giuffrida”

ROMA – "Complimenti a Odette Giuffrida che ha conquistato la medaglia di bronzo nel Judo -52 kg ai giochi olimpici di Tokio 2020. Roma è orgogliosa di te!". Lo ha scritto su Twitter il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, dopo il prezioso terzo posto conquistato alle Olimpiadi da Odette Giuffrida.

