Olimpiadi: basket 3×3, una vittoria e una sconfitta per le azzurre (2) (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) – "Con la Romania abbiamo approcciato la gara in maniera perfetta, con la concentrazione necessaria per trasferire in campo il piano partita le parole di Rae D'Alie. Sapevamo che questa vittoria sarebbe stata molto importante ai fini del passaggio alla seconda fase ma non ci siamo fatti prendere dall'ansia e anzi siamo state attente in difesa e fluide in attacco. Con la Cina siamo partite sottotono, soffrendo la loro energia e la loro aggressività e poi finendo per pagare la fisicità di Zhang. Penso però che questo torneo non si vinca i primi due giorni, sconfitte come quella di oggi devono esserci utile per capire come migliorare e magari battere la stessa ...

