Napoli, colpi di pistola contro un bar di via Foria: illesi il proprietario e un cliente (Di domenica 25 luglio 2021) Una vetrina in frantumi e tanto spavento. È questo il bilancio dell?incursione armata avvenuta poco prima dell?alba contro il bar Infinity di via Foria. Al momento del raid,... Leggi su ilmattino (Di domenica 25 luglio 2021) Una vetrina in frantumi e tanto spavento. È questo il bilancio dell?incursione armata avvenuta poco prima dell?albail bar Infinity di via. Al momento del raid,...

