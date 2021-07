Milan-Modena 5-0: Brahim Díaz incanta. Calhanoglu è dimenticato (Di domenica 25 luglio 2021) Brahim Díaz spettacolare in Milan-Modena, amichevole di ieri pomeriggio a Milanello terminata 5-0. Subito gol, poi assist per lo spagnolo Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 luglio 2021)spettacolare in, amichevole di ieri pomeriggio aello terminata 5-0. Subito gol, poi assist per lo spagnolo

Advertising

AntoVitiello : Le amichevoli estive del #Milan ?? 24 luglio 17.00: Milan-Modena a Milanello ?? 31 luglio 20.30: Nizza-Milan a Nizz… - acmilan : Another Saturday of football awaits us: #MilanModena at Milanello ? Un altro sabato di calcio ci aspetta ? A Milan… - AntoVitiello : Ufficiale Milan-Modena a Milanello il 24 luglio - LiveFootballTwi : RT @Ceruzinho: Prendo il telefono e leggo già 3 commenti su Calhanoglu per un Milan-Modena. Però non patiscono minimamente che sia scappato… - milansette : Tuttosport - Milan-Modena, ecco i rossoneri 'rimandati' #acmilan #rossoneri -