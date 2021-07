Manifestazioni “no Green Pass”, Figliuolo indica la via: “Basta polemiche, vacciniamoci per il bene di tutti” (Di domenica 25 luglio 2021) La sua parola d’ordine è “concretezza”: è per questo che il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, ha dribblato le domande con riferimenti alle Manifestazioni “No Green Pass” di questi giorni in tutta Italia (anche a Bergamo), per ricordare che l’unico obiettivo è quello di uscire il prima possibile dalla pandemia. A Sestriere, dove si trovava per l’inaugurazione di una mostra dedicata alle Olimpiadi del 2006, Figliuolo ha chiesto di non farsi “prendere dalle polemiche del Green Pass, ma vacciniamoci perchè ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 luglio 2021) La sua parola d’ordine è “concretezza”: è per questo che il generale Francesco Paolo, commissario per l’emergenza Covid, ha dribblato le domande con riferimenti alle“No” di questi giorni in tutta Italia (anche a Bergamo), per ricordare che l’unico obiettivo è quello di uscire il prima possibile dalla pandemia. A Sestriere, dove si trovava per l’inaugurazione di una mostra dedicata alle Olimpiadi del 2006,ha chiesto di non farsi “prendere dalledel, maperchè ...

