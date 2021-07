LIVE – Tokyo 2020 | sollevamento pesi maschile -67 kg in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 25 luglio 2021) Ile latestuale della prova di-67 kg, per quanto concerne le Olimpiadi di. Cina, Colombia e Turchia in lizza per imporsi al termine della prova, rispettivamente con Lijun Chen, Luis Javier Mosquera e Muhammed Ozbek potenziali protagonisti; tutto da decidere, ma l’atleta cinese è il favorito per la vittoria. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, non prima delle ore 04.50 italiane di domenica 25 luglio. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE LA PROVA IN ...