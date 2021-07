LIVE Italia-Messico, Olimpiadi softball in DIRETTA: partita decisiva per le azzurre che devono vincere! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Messico match di softball femminile. Buongiorno amici di OA Sport e bentornati in una nuova DIRETTA LIVE testuale, che per l’occasione ci porterà al Yokohama Baseball Stadium per la quarta gara del round robin del torneo olimpico di softball, in cui l’Italia dovrà necessariamente vincere per sperare nell’approdo alla finale per la medaglia di bronzo. Fino ad ora sono arrivate infatti tre ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale dimatch difemminile. Buongiorno amici di OA Sport e bentornati in una nuovatestuale, che per l’occasione ci porterà al Yokohama Baseball Stadium per la quarta gara del round robin del torneo olimpico di, in cui l’dovrà necessariamente vincere per sperare nell’approdo alla finale per la medaglia di bronzo. Fino ad ora sono arrivate infatti tre ...

Advertising

angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - giannole31 : @stanga_mattia Non so se dall'Italia si riesce a vedere, però la RSI (televisione ????) sul suo sito ha 4 o 5 livestr… - aCherryCloud : immaginate dire che taehyung non sa cosa sia l'italiano e dove stia di casa l'Italia quando questo ragazzo si svegl… -