L' accusa di Fornaro Leu | ' Salvini e Meloni fanno a gara a cavalcare la paura'

Advertising

StefanoIntorre : RT @globalistIT: - StefanoIntorre : @LegaSalvini e lascialo legato #quarantanovemilionidieuro @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia #fascistisuMarte - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : accusa Fornaro

Globalist.it

Lo ha affermato il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico. "A quelle piazze bisogna rispondere democraticamente che a indicare nella vaccinazione lo strumento per combattere la ...... che rispedendo al mittente l'di essere no vax, chiama in causa i genitori vaccinati, ma poi ... nella maggioranza il Pd con Nicola Zingaretti e Leu con Federicoparlano di "sovranisti ...Il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera: "A quelle piazze bisogna rispondere democraticamente che a indicare nella vaccinazione lo strumento per combattere la pandemia è la scienza e non oscuri c ...I furti si sono verificati a distanza di poche ore e in due zone distinte della Capitale e in entrambi i casi è stato provvidenziale l'intervento dei militari ...