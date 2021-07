Incendi nell’Oristanese, canadair in arrivo dall’estero (Di domenica 25 luglio 2021) Ancora fiamme in Sardegna, l’Oristanese brucia da ieri, la macchina dell’antIncendio è impegnata con tutti gli uomini e i mezzi. Nel pomeriggio le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Scano Montiferro, dove le squadre dei Vigili del Fuoco sono state schierate a protezione di abitazioni e strutture: oltre 400 persone sono state evacuate. Massima attenzione anche nel Marghine, il sindaco di Macomer, Antonio Succu, ha invitato la popolazione a lasciare le campagne. Il Dipartimento della Protezione Civile ha intanto attivato il meccanismo europeo di protezione civile per chiedere agli altri paesi dell’Ue l’invio di velivoli in Italia, dove al momento sono al lavoro 7 ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) Ancora fiamme in Sardegna, l’Oristanese brucia da ieri, la macchina dell’anto è impegnata con tutti gli uomini e i mezzi. Nel pomeriggio le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Scano Montiferro, dove le squadre dei Vigili del Fuoco sono state schierate a protezione di abitazioni e strutture: oltre 400 persone sono state evacuate. Massima attenzione anche nel Marghine, il sindaco di Macomer, Antonio Succu, ha invitato la popolazione a lasciare le campagne. Il Dipartimento della Protezione Civile ha intanto attivato il meccanismo europeo di protezione civile per chiedere agli altri paesi dell’Ue l’invio di velivoli in Italia, dove al momento sono al lavoro 7 ...

