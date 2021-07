Incendi: Meloni, ‘governo intervenga in Sardegna, aiuti immediati’ (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “In Sardegna continuano a divampare gli Incendi. Centinaia di evacuati e danni incalcolabili. Siamo vicini al popolo sardo e chiediamo al governo di concentrare le attenzioni di tutta la Protezione Civile nazionale sui territori colpiti. C’è bisogno di aiuti immediati”. Lo scrive in un tweet la leader di Fdi, Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Incontinuano a divampare gli. Centinaia di evacuati e danni incalcolabili. Siamo vicini al popolo sardo e chiediamo al governo di concentrare le attenzioni di tutta la Protezione Civile nazionale sui territori colpiti. C’è bisogno diimmediati”. Lo scrive in un tweet la leader di Fdi, Giorgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

