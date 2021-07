Incendi: Draghi segue situazione, solidarietà a popolazione colpita e soccorritori (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, segue costantemente l’evolversi dei devastanti Incendi in Sardegna. Il presidente esprime la propria piena solidarieta’ a tutta la popolazione colpita e il sostegno a quanti senza sosta si stanno prodigando negli interventi di soccorso”. Lo rende noto Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio, Mariocostantemente l’evolversi dei devastantiin Sardegna. Il presidente esprime la propria piena solidarieta’ a tutta lae il sostegno a quanti senza sosta si stanno prodigando negli interventi di soccorso”. Lo rende noto Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

