De Laurentiis: niente Coppa d'Africa per Osimhen e Koulibaly. Sono troppo importanti per il Napoli (Di domenica 25 luglio 2021) Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha cominciato la guerra d'Africa. De Laurentiis, che da tempo batte su questo chiodo, sta facendo di tutto per impedire agli atleti azzurri Osimhen e Koulibaly di partecipare alla fase finale della prossima Coppa d'Africa in programma nel mese di Gennaio 2022. In un mese cruciale per il destino della stagione del club di De Laurentiis, Spalletti dovrebbe fare a meno di due dei calciatori più importanti della sua rosa.

Marco85086423 : @tuttonapoli Meglio per lui se se ne va. Con questo pezzente menefreghista di De Laurentiis non può puntare a vincere niente. - MondoNapoli : La Repubblica - Niente più casi Salernitana: la FIGC vuole che De Laurentiis venda il Bari - - BelpassoAlberto : @LucianoSalvaci Niente, non accettano che De Laurentiis stia finendo, oh. -