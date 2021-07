Covid: Speranza, manifestazione no vax non mi sono piaciute, errore alzare bandiera libertà (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Le manifestazioni di ieri non mi sono piaciute, lo dico col massimo rispetto per chi la pensa diversamente, ma sapete cosa non va? alzare la bandiera della libertà perché è il vaccino è la più clamorosa arma di libertà che abbiamo, è la scienza che lo dice”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo alla festa nazionale di Articolo 1 in corso a Bologna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Le manifestazioni di ieri non mi, lo dico col massimo rispetto per chi la pensa diversamente, ma sapete cosa non va?ladellaperché è il vaccino è la più clamorosa arma diche abbiamo, è la scienza che lo dice”. Così il ministro della Salute Roberto, intervenendo alla festa nazionale di Articolo 1 in corso a Bologna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

