Covid | in Abruzzo 53 nuovi casi | aumentano i ricoveri Contagi in aumento

(Di domenica 25 luglio 2021) L'Aquila - Sono 53 idi-19 accertati nelle ultime ore in. Sono emersi dall'analisi di 2.599 tamponi molecolari: è risultato positivo il 2,04% dei campioni analizzati. La variazione percentuale deinegli ultimi sette giorni, rispetto alla settimana precedente, è pari al +69%., che passano dai 20 di ieri ai 23 di oggi: il tasso di occupazione dei posti letto è fermo all'1% per le terapie intensive e sale al 2% per l'area medica. Non si registrano decessi, il bilancio delle vittime è fermo a 2.514. I ...

Sono 53 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.599 tamponi molecolari: è risultato positivo il 2,04% dei campioni analizzati. La variazione percentuale dei ricoveri negli ultimi sette giorni, rispetto alla settimana precedente, è pari al +69%. Per la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid basta collegarsi al portale sanita.regione.abruzzo.it e proseguire nella sezione dedicata alle vaccinazioni.