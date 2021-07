Calciomercato Inter, colpaccio a sorpresa: che sgarbo alla Juve! (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato Inter, colpaccio a sorpresa: che sgarbo alla Juve in vista della stagione che inizierà tra circa un mese. L’Inter lavora al colpaccio a centrocampo. Una richiesta precisa del tecnico Simone Inzaghi, che ormai da qualche giorno è al lavoro con la sua nuova rosa e ne sta studiando i pregi e i difetti. Anche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 luglio 2021): cheJuve in vista della stagione che inizierà tra circa un mese. L’lavora ala centrocampo. Una richiesta precisa del tecnico Simone Inzaghi, che ormai da qualche giorno è al lavoro con la sua nuova rosa e ne sta studiando i pregi e i difetti. Anche L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - Gazzetta_it : #Inzaghi vuole #Nandez: a metà settimana l’incontro col #Cagliari - Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - PePe88639893 : RT @NMercato24: Inter, vacanze finite per Lukaku: ' È ora di tornare a casa.' #calciomercato #25luglio - ravetta_pier : RT @NMercato24: Inter, vacanze finite per Lukaku: ' È ora di tornare a casa.' #calciomercato #25luglio -