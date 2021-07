Calcio | Germania | Lewandowski calciatore dell' anno

(Di domenica 25 luglio 2021) Monaco, 25 lug. - (Adnkronos) - Quarantuno gol in ventinove partite in Bundesliga. Questi i numeri grazie ai quali Robertha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato il premio di miglior giocatore'ultima stagione in. L'attaccante polacco è stato votatodai giornalisti sportivi tedeschi per la seconda volta consecutiva.

È motivo di grande orgoglio e gioia per me, perché è raro vincere il titolo di calciatore dell'anno indue volte di seguito", ha detto Lewandowski. Il secondo classificato è stato Thomas ...Seconda giornata del torneo olimpico dia Tokyo2020, grande equilibrio e tanti gol. Ben ... Ringrazia la, ko all'esordio per mano del Brasile, che si rialza ma non senza faticare contro ...Monaco, 25 lug. - Quarantuno gol in ventinove partite in Bundesliga. Questi i numeri grazie ai quali Robert Lewandowski ha sbaragliato la concorrenza e si è agg ...L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski è stato votato calciatore dell'anno in Germania. E' la seconda vittoria consecutiva per il 32enne polacco nel riconoscimento assegnato dalla rivista K ...