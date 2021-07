Amici 20 | La dedica di Giulia Stabile a Sangiovanni manda in visibilio i fan

(Di domenica 25 luglio 2021) La ballerina ci ha tenuto a far sapere al cantante quanto sia fiera di lui... ed i fan hanno decisamente apprezzato lapiena d'amore.

Advertising

SanremoAncheNoi : RT @RadiocorriereTv: 'Noi siamo americani, prima agiamo e poi pianifichiamo' Larry è diventato un uomo d'affari e dedica sempre meno tempo… - RadiocorriereTv : 'Noi siamo americani, prima agiamo e poi pianifichiamo' Larry è diventato un uomo d'affari e dedica sempre meno tem… - AleCaruso87 : @enken14731229 Ora magari è all'inizio di questa storia importante che non ha mai avuto e può starci che dedica più… - Nctscloud : Lui: si vai tranquillx lei non mi piace più. Sempre lui: dedica la nostra canzone (parole uscite dalla sua bocca) a… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici dedica

... il bel borgo della Valtrebbia che da dodici anniil concorso letterario alla memoria della ... Consulente del Cepell (Centro per il libro e la lettura), membro de Glidella Domenica del ...Il bel borgo della Valtrebbia che da dodici anniil concorso letterario alla memoria della ... Consulente del Cepell (Centro per il libro e la lettura), membro de Glidella Domenica del ...Indagine Federalberghi, pesa la perdita fatturato 73,4% nei primi 6 mesi. Sarà ancora "un'estate al mare" quella degli italiani ma "lo stile balneare" dovrà fare inevitabilmente i conti con la pandemi ...Vogliamo ringraziare il giudice Guarnotta per il bellissimo intervento nel quale ha ricordato gli anni di lavoro con Flacone e Borsellino.