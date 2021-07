Aggressione nella notte a Milano, 28enne accoltellato (Di domenica 25 luglio 2021) Accoltellamento nella notte a Milano. Un algerino di 28 anni è stato soccorso ieri sera in via Ponte Seveso. All'arrivo dei soccorritori, l'uomo è stato trovato con ferite da arma da taglio al torace ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 luglio 2021) Accoltellamento. Un algerino di 28 anni è stato soccorso ieri sera in via Ponte Seveso. All'arrivo dei soccorritori, l'uomo è stato trovato con ferite da arma da taglio al torace ...

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione nella "Se avessi voluto colpirlo...", la verità di Adriatici nei verbali ... " L'aggressione poi è stata molto rapida e ho sentito il colpo al volto improvvisamente. Quando ero a terra, ricordo che avevo ancora il braccio destro teso con ancora la pistola ben stretta nella ...

Aggressione omofoba, baby gang in trappola ... sono stati individuati quali responsabili della vile aggressione. L'ipotesi dei poliziotti è stata ... Le vittime stavano passeggiando mano nella mano scambiandosi qualche effusione, quando sono stati ...

Aggressione nella notte a Milano, 28enne accoltellato Il Giorno La coppia gay aggredita a Palermo, identificati e denunciati in tre 12:33La coppia gay aggredita a Palermo, identificati e denunciati in tre 12:33Marsala, morto il boss Antonino Bonafede: era ai domiciliari dal 2017 12:33Agrigento, 400 spettatori per le albe nella Val ...

Omofobia, coppia aggredita a Palermo: sono tre i denunciati Le indagini della polizia sono arrivate ai due minorenni e un maggiorenne a partire dai posto pubblicati sui social ...

