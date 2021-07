Vuole affittare un appartamento a Monaco di Baviera ma viene truffato (Di sabato 24 luglio 2021) Cerca di affittare un appartamento a Monaco di Baviera, attraverso una piattaforma specializzata, ma invece viene truffato . Questo è quello che è accaduto ad un uomo di sessantasette anni, di Udine, ... Leggi su udinetoday (Di sabato 24 luglio 2021) Cerca diundi, attraverso una piattaforma specializzata, ma invece. Questo è quello che è accaduto ad un uomo di sessantasette anni, di Udine, ...

Advertising

wireditalia : Cupertino vuole affittare un centro di produzione nei dintorni di Los Angeles per entrare in maggiore competizione… - MoDiIII_3 : C'è una ragazza italiana che vuole trovare una coinquilina in zona bovisa? Sono una studentessa universitaria al Po… - Specialcla : @aylaf__ E poi ci si lamenta perché la gente non vuole affittare. Ci sono migliaia di case vuote, dove chi può, piu… - Adrianaaaaaaaa : @torbangla @impercezione In Croazia dove ero io i lettini da affittare stanno impilati da una parte, non occupano l… - annhoxx : la gente che non vuole affittare una casa a chi prende il reddito di cittadinanza è assurda -

Ultime Notizie dalla rete : Vuole affittare Vuole affittare un appartamento a Monaco di Baviera ma viene truffato Cerca di affittare un appartamento a Monaco di Baviera, attraverso una piattaforma specializzata, ma invece viene truffato . Questo è quello che è accaduto ad un uomo di sessantasette anni, di Udine, che ha ...

Storia di un matrimonio che nessuno ha celebrato ... parlavo poco tedesco, investivo i miei risparmi in una vita nuova, una casa da affittare, un ... Arrivati in un'insenatura cominciammo a contare le barche con quell'inerzia di chi non vuole pensare al ...

Vuole affittare un appartamento a Monaco di Baviera ma viene truffato UdineToday Cerca diun appartamento a Monaco di Baviera, attraverso una piattaforma specializzata, ma invece viene truffato . Questo è quello che è accaduto ad un uomo di sessantasette anni, di Udine, che ha ...... parlavo poco tedesco, investivo i miei risparmi in una vita nuova, una casa da, un ... Arrivati in un'insenatura cominciammo a contare le barche con quell'inerzia di chi nonpensare al ...