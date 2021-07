Voghera: in centinaia in piazza per Musta, ucciso dall’assessore leghista Adriatici (Di sabato 24 luglio 2021) “Vogliamo giustizia, Adriatici assassino”: è lo slogan scandito dai manifestanti scesi in strada a Voghera dopo l’omicidio di Youns El Bossettaoui, il 39enne di origini marocchine ucciso martedì 20 luglio dall’assessore alla Sicurezza, Massimo Adriatici. Sono alcune centinaia, in gran parte di origini arabe, le persone presenti in piazza per ricordare Musta, come era conosciuta la vittima nella cittadina del pavese. Il presidio, allestito in piazza Meardi a Voghera proprio sul luogo in cui El Bossettaoui è stato ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021) “Vogliamo giustizia,assassino”: è lo slogan scandito dai manifestanti scesi in strada adopo l’omicidio di Youns El Bossettaoui, il 39enne di origini marocchinemartedì 20 luglioalla Sicurezza, Massimo. Sono alcune, in gran parte di origini arabe, le persone presenti inper ricordare, come era conosciuta la vittima nella cittadina del pavese. Il presidio, allestito inMeardi aproprio sul luogo in cui El Bossettaoui è stato ...

