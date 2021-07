Voghera, Adriatici trasferito in un luogo segreto per motivi di sicurezza (Di sabato 24 luglio 2021) Massimo Adriatici è stato trasferito dalla sua abitazione, dove era ai domiciliari, in un luogo segreto. Lo riferiscono all’AGI fonti investigative. A chiederlo sono stati i suoi legali in allarme per la sua incolumità dopo che sui social è stato indicato l’indirizzo della sua abitazione. L’assessore alla sicurezza del comune lombardo, in quota Lega, è indagato per eccesso colposo di legittima difesa dopo aver sparato con la sua Beretta modello 21H calibro 22 “corta”, regolarmente detenuta, a Youns El Bossettaoui, 39enne di origini marocchine con cui era esplosa una lite fuori da un bar. L’uomo è morto ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021) Massimoè statodalla sua abitazione, dove era ai domiciliari, in un. Lo riferiscono all’AGI fonti investigative. A chiederlo sono stati i suoi legali in allarme per la sua incolumità dopo che sui social è stato indicato l’indirizzo della sua abitazione. L’assessore alladel comune lombardo, in quota Lega, è indagato per eccesso colposo di legittima difesa dopo aver sparato con la sua Beretta modello 21H calibro 22 “corta”, regolarmente detenuta, a Youns El Bossettaoui, 39enne di origini marocchine con cui era esplosa una lite fuori da un bar. L’uomo è morto ...

