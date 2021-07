Vivi e lascia vivere non va più in onda su Rai1 domenica 25 luglio: cosa c’è al suo posto (Di sabato 24 luglio 2021) domenica 25 luglio 2021 su Rai1 doveva andare in onda una delle repliche della serie Vivi e lascia vivere con l’apprezzata Elena Sofia Ricci come interprete principale. La storia di Laura e della sua famiglia rimasta orfana del capo famiglia, con la donna che ritornata a Napoli iniziare a fare la cuoca si deve quindi fermare. In onda domenica 25 luglio 2021 su Rai 1 andrà in onda invece un film. Vivi e lascia vivere: di cosa parla la ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 luglio 2021)252021 sudoveva andare inuna delle repliche della seriecon l’apprezzata Elena Sofia Ricci come interprete principale. La storia di Laura e della sua famiglia rimasta orfana del capo famiglia, con la donna che ritornata a Napoli iniziare a fare la cuoca si deve quindi fermare. In252021 su Rai 1 andrà ininvece un film.: diparla la ...

