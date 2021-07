Vaccini, dall'8 agosto all'hub di San Benigno una linea dedicata ai minorenni (Di sabato 24 luglio 2021) Da lunedì 26 luglio sarà possibile prenotare sul portale prenotovaccino.liguria.it . La platea potenziale è di circa 35 mila persone nella sola Asl3, e sarà possibile vaccinare tutte queste persone ... Leggi su genovatoday (Di sabato 24 luglio 2021) Da lunedì 26 luglio sarà possibile prenotare sul portale prenotovaccino.liguria.it . La platea potenziale è di circa 35 mila persone nella sola Asl3, e sarà possibile vaccinare tutte queste persone ...

Advertising

marattin : La pressione sui reparti ospedalieri dall’ultimo picco (6 aprile) ad oggi. Da qualche giorno la curva dei ricoveri… - PagellaPolitica : .@Ruffino_Lorenzo ha fatto il punto della situazione sulle ultime informazioni rilasciate dall'Istituto superiore d… - ilfoglio_it : Lega e Fratelli d'Italia, basandosi sulle indicazioni di Borghi e Lollobrigida, hanno sposato una linea no Vax per… - Stefania_1972 : RT @lupecchioli: Ricordo ai distratti e a qualche disinformatore che a ottobre entreranno in vigore i protocolli di cura del Covid approvat… - capand69 : RT @lupecchioli: Ricordo ai distratti e a qualche disinformatore che a ottobre entreranno in vigore i protocolli di cura del Covid approvat… -