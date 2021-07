Tokyo 2020 | ciclismo su strada | gli highlights della prova in linea maschile VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 24 luglio 2021) Ilcon gliindelsu. Successo per Richard Carapaz, che ha regalato all’Ecuador la medaglia d’oro tagliando il traguardo in solitaria. Alle sue spalle è andata in scena la volata per il podio che ha visto prevalere il belga Wout Van Aert. Solo terzo lo sloveno Tadej Pogacar, che ottiene il bronzo ma con qualche rammarico. Nulla da fare per l’Italia, che riponeva le sue speranze di medaglie in Alberto Bettiol, fermato dai crampi. Di seguito le immagini ...