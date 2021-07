Superbike, GP Assen: Jonas Folger e Lucas Mahias non ci saranno in gara-2 (Di sabato 24 luglio 2021) Quest’oggi è tornata la Superbike, con la gara 1 del Gran Premio d’Olanda ad Assen. La vittoria di Jonathan Rea su Kawasaki e il conseguente ritorno del britannico in vetta alla classifica è stato offuscato dalla brutta caduta di Jonas Folger a due giri dal termine, che ha fatto esporre la bandiera rossa. Un gran bello spavento per tutti gli appassionati, anche perché il centauro tedesco è stato colpito anche dalla sua moto, fortunatamente in maniera lieve. Folger è rimasto sveglio per tutto il tempo, ma i medici hanno optato per ulteriori controlli all’ospedale di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Quest’oggi è tornata la, con la1 del Gran Premio d’Olanda ad. La vittoria di Jonathan Rea su Kawasaki e il conseguente ritorno del britannico in vetta alla classifica è stato offuscato dalla brutta caduta dia due giri dal termine, che ha fatto esporre la bandiera rossa. Un gran bello spavento per tutti gli appassionati, anche perché il centauro tedesco è stato colpito anche dalla sua moto, fortunatamente in maniera lieve.è rimasto sveglio per tutto il tempo, ma i medici hanno optato per ulteriori controlli all’ospedale di ...

Advertising

OA_Sport : Jonas Folger e Lucas Mahias saranno assenti in gara-2 del GP di Assen in Superbike - sportli26181512 : Superbike Assen: Aegerter vince in Supersport. Huertas trionfa nella 300: Aegerter piega un tenace Odendaal e vince… - infoitsport : Superbike, Rea torna padrone ad Assen: vittoria dalla pole davanti a Razgatlioglu - Sportmediaset - infoitsport : Superbike Assen: Rea vince e torna in testa al mondiale, 5° Locatelli - corsedimoto : SUPERBIKE - Scott #Redding ritorna sul podio ad Assen dopo due weekend #Superbike di digiuno. E domenica proverà a… -