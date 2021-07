Subito 2 medaglie alle Olimpiadi | oro di Dell' Aquila taekwondo e argento per Samele sciabola

Advertising

lucamlsp : - EuprepioPadula : RT @FanelliFabio: Intanto, le prime due medaglie arrivano da Luigi Samele, nella sciabola, nato a Foggia; e da Vito Dell'Aquila, Taekwondo,… - mattwia_solida : RT @FanelliFabio: Intanto, le prime due medaglie arrivano da Luigi Samele, nella sciabola, nato a Foggia; e da Vito Dell'Aquila, Taekwondo,… - FanelliFabio : Intanto, le prime due medaglie arrivano da Luigi Samele, nella sciabola, nato a Foggia; e da Vito Dell'Aquila, Taek… - cerchidigloria : La Cina ha già vinto 3 medaglie d'oro ed è subito balzata al comando del medagliere in questa prima giornata...… -

Ultime Notizie dalla rete : Subito medaglie

Rai Sport

Vito Dell'Aquila, 20 anni di Mesagne in provincia di Brindisi, è la prima medaglia d'oro della spedizione azzurra di Tokyo. Vincere con un ragazzo del Millenium, la cosiddetta generazione Z, è un ...Una volata ha deciso le altre due: argento al belga Wout Van Aert e bronzo allo sloveno ... Finisconoanche le Olimpiadi di Francesca Milani, eliminata nel judo . Nel tiro con l'arco, ...Prima giornata in cui sono state distribuite medaglie alle Olimpiadi di Tokyo: la Cina è già in fuga, l'Italia è ai vertici, Stati Uniti per ora a secco. E c'è già stata qualche sorpresa. Ma, naturalm ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno vissuto la loro prima giornata vera di gare e risultati: un sabato 24 luglio di forti emozioni olimpiche ...