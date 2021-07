Si ribalta con l'auto sulla provinciale di Buttrio, 26enne resta ferita (Di sabato 24 luglio 2021) (Visited 271 times, 271 visits today) Notizie Simili: A Buttrio oltre 4 milioni e mezzo per scuole, piste… Vola la raccolta differenziata, Buttrio al terzo… Buttrio piange Mittone, ... Leggi su friulioggi (Di sabato 24 luglio 2021) (Visited 271 times, 271 visits today) Notizie Simili: Aoltre 4 milioni e mezzo per scuole, piste… Vola la raccolta differenziata,al terzo…piange Mittone, ...

Si ribalta con l'auto sulla provinciale di Buttrio, 26enne resta ferita Stando ad una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo per poi finire sotto sopra con le ruote. Quando i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Cividale sono ...

