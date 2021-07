Secondo voi il Green pass è la salvezza o un' emergenza democratica ?

Advertising

FranAltomare : Paola Enogu sarà la nostra portabandiera olimpica. Secondo voi, i destrorsi stanno impazzendo di più perché è donna… - fernandoferret7 : @agora_dem @MattBiff Ma secondo voi su questo tema è possibile trovare una convergenza fra le formazioni che sosten… - hankerxoxo : RT @_DiziLover_: Tutte a chiederci dove abbia nascosto il tatuaggio Eda ma secondo voi quello di Serkan che fine ha fatto?? ?? #SenÇalKapim… - 74EGl : sentite i bangtan e gli oasis la mia vita secondo voi come posso stare in questo momento - Vatenerazzurro1 : RT @Vatenerazzurro1: Secondo voi Handanovic può essere ancora titolare inamovibile dell'inter? -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo voi

Il Fatto Quotidiano

A parte che sai quanto gliene frega a un bambino di vedere una coppia di ragazze che si amano (i bambini - mettetevelo in testa, - non sono razzisti),sarebbe successa la stessa cosa se ...Questo racconto non è una novità, molti disicuramente ricorderanno la prima puntata (la potete ...insegnamento : non fidatevi dei film horror, in caso di pandemie moderne... fate scorte di ...Per la seconda volta in pochi mesi Torino presenta una piazza che non ti aspetti. Segno di un’insofferenza sorda e trasversale fatta di paura del futuro e di disillusione nel recente passato. Se l’ass ...Grigolin, sit-in di operai e familiari «Lavoro pericoloso, lui non era protetto» L’azienda replica: «Abbiamo sempre rispettato tutte le norme di sicurezza» ...