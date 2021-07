Scherma, Luigi Samele è argento olimpico nella sciabola! Szilagyi leggendario: terzo oro consecutivo (Di sabato 24 luglio 2021) La prima medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo è l’argento di un eccezionale Luigi Samele. Il pugliese esce a testa altissima dalla pedana della sciabola dopo aver perso per 15-7 la finale contro una leggenda come l’ungherese Aron Szilagyi, che si mette al collo il terzo oro consecutivo dopo quelli di Londra e Rio de Janeiro, costruendo una pagina memorabile della storia di questo sport. Partenza sprint dell’ungherese che si porta subito sul 3-0. Finalmente Samele riesce a mettere una stoccata, ma Szilagyi si porta ancora più avanti sul 7-1. Al ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) La prima medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo è l’di un eccezionale. Il pugliese esce a testa altissima dalla pedana della sciabola dopo aver perso per 15-7 la finale contro una leggenda come l’ungherese Aron, che si mette al collo ilorodopo quelli di Londra e Rio de Janeiro, costruendo una pagina memorabile della storia di questo sport. Partenza sprint dell’ungherese che si porta subito sul 3-0. Finalmenteriesce a mettere una stoccata, masi porta ancora più avanti sul 7-1. Al ...

Advertising

Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È FINALEEEEEEEEEEEEE È MEDAGLIAAAAAAAAA Luigi Samele supera 15-12 il co… - Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È ARGENTO PER LUIGI SAMELE ?? L’azzurro si arrende in finale all’ungheres… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 SCHERMA, SCIABOLA MASCHILE: LUIGI SAMELE D'ARGENTO PRIMA MEDAGLIA PER L'ITALIA #SkySport… - darcolella : RT @Federscherma: #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È ARGENTO PER LUIGI SAMELE ?? L’azzurro si arrende in finale all’ungherese Szil… - azzurridigloria : ?? SCHERMA, OLIMPIADI TOKYO 2020 ?? La prima medaglia dell'@ItaliaTeam_it a @Tokyo2020 porta la firma di @GigiSamele… -