Poteva dirmelo al telefono  Cos' è successo davvero tra Salvini e Draghi

Ultime Notizie dalla rete : Poteva dirmelo

"Stupito dalle parole di Draghi,chiamarmi". Così il leader della Lega Matteo Salvini a due giorni dalla conferenza stampa. Argomenti trattati Salvini replica a Draghi, 'al telefono' Salvini replica a Draghi, 'Resto contrario al Green Pass' Salvini replica a Draghi, sul caso Voghera: 'Non condanno né assolvo nessuno' A due giorni dalla conferenza stampa,...Salvini nell'intervista spiega: "Se aveva qualche osservazione da muovermial telefono e non attraverso una conferenza stampa ". E a chi gli domanda di commentare il boom di ...Sulla riapertura delle scuole a settembre, il leader leghista assicura che la Lega sta lavorando 'per una scuola aperta a tutti Salvini nell'intervista spiega: 'Se (Draghi, ndr) aveva qualche osservaz ...Il capo della Lega in un'intervista rivendica la sua opposizione al green pass e conferma di appoggiare chi non si vuole vaccinare nel nome della libertà di scelta ...