“Potenti grazie alla fede”: Testimoni di Geova riuniti in streaming (Di sabato 24 luglio 2021) A tutela della salute di tutti e interrompendo una consuetudine che dura da oltre un secolo, i Testimoni di Geova hanno deciso di indire per la seconda volta i loro congressi annuali in modalità virtuale. Anche i battesimi hanno avuto luogo privatamente, alla presenza dei soli familiari. Così, i congressi che si sarebbero dovuti tenere Leggi su periodicodaily (Di sabato 24 luglio 2021) A tutela della salute di tutti e interrompendo una consuetudine che dura da oltre un secolo, idihanno deciso di indire per la seconda volta i loro congressi annuali in modalità virtuale. Anche i battesimi hanno avuto luogo privatamente,presenza dei soli familiari. Così, i congressi che si sarebbero dovuti tenere

Advertising

leone52641 : RT @Stregatto9: In ogni modo c'è un giro di soldi pazzesco dittatura e dimezzata la popolazione. E questo grazie al mondo dei potenti. A pr… - Stregatto9 : In ogni modo c'è un giro di soldi pazzesco dittatura e dimezzata la popolazione. E questo grazie al mondo dei poten… - IComunale : #disobbedisco perché sono una No-Vax. Ignorante. Grazie all’intèrnet sono diventata virologa. Perché io con il mio… - HiKOKITools_IT : I martelli #HiKOKI sono fatti per i cantieri! Potenti ed ergonomici rendono più facili anche i lavori più impegnati… - 1969_gianluca : @alex_orlowski @LucaAdinolfi7 @OfficialSSLazio Quindi nello stesso lasso di tempo che io ho fatto tutte queste cose… -

Ultime Notizie dalla rete : Potenti grazie La 'Grande Carovana' per vita e famiglia L'Alleanza, promossa dagli USA dal dicembre 2020 , grazie all'impegno dell'allora Segretario di ... Certamente la lotta per raggiungere questi obiettivi ci fa confrontare con gruppi potenti '. La ...

Gina Gershon a Ischia, vorrei essere Oriana Fallaci Oriana era forte, indipendente, anche gli uomini potenti avevano timore di lei". L'attrice ... "Ma ho anche fatto il mio esordio alla regia, con un corto prodotto grazie a Trudie Styler, girato a New ...

Sara' trasmesso online il Congresso 2021 dei Testimoni di Geova 'Potenti grazie alla fede' Il Lametino L'Alleanza, promossa dagli USA dal dicembre 2020 ,all'impegno dell'allora Segretario di ... Certamente la lotta per raggiungere questi obiettivi ci fa confrontare con gruppi'. La ...Oriana era forte, indipendente, anche gli uominiavevano timore di lei". L'attrice ... "Ma ho anche fatto il mio esordio alla regia, con un corto prodottoa Trudie Styler, girato a New ...