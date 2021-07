Ora è ufficiale: Tomassini passa al Taranto. Contratto triennale (Di sabato 24 luglio 2021) Matteo Tomassini è un nuovo giocatore del Taranto. Come vi avevamo anticipato, il giovane classe 2002 proveniente dalla Primavera della Roma ha deciso di trasferirsi nella squadra pugliese. Questo il comunicato ufficiale: “Il Taranto FC 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Matteo Tomassini. Il giovane difensore, classe 2002, proveniente dall’As Roma, vestirà la maglia rossoblù per le prossime tre stagioni. Benvenuto Matteo!”. FOTO: Sito Taranto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Matteoè un nuovo giocatore del. Come vi avevamo anticipato, il giovane classe 2002 proveniente dalla Primavera della Roma ha deciso di trasferirsi nella squadra pugliese. Questo il comunicato: “IlFC 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Matteo. Il giovane difensore, classe 2002, proveniente dall’As Roma, vestirà la maglia rossoblù per le prossime tre stagioni. Benvenuto Matteo!”. FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

