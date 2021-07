Olimpiadi | scherma | Samele in finale sciabola | seconda medaglia azzurra

Advertising

Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È FINALEEEEEEEEEEEEE È MEDAGLIAAAAAAAAA Luigi Samele supera 15-12 il co… - sportface2016 : +++LUIGI SAMELE IN FINALE (ore 14:15) NELLA SCIABOLA #Scherma: ALTRA MEDAGLIA ITALIANA AI GIOCHI+++ #Tokyo2020 #Olimpiadi - repubblica : Tokyo 2020, scherma: Fiamingo elimina la campionessa del mondo e amica - danieledv79 : RT @repubblica: ?? Olimpiadi Tokyo 2020, scherma: l'azzurro Samele in finale per l'oro nella sciabola dopo incredibile rimonta contro il cor… - Kurachan_1911 : RT @Eurosport_IT: SUPER PUGLIA! ?????? Dopo Vito Dell'Aquila (Taekwondo), anche Luigi Samele (scherma) si giocherà l'oro a Tokyo 2020 ?????? #… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi scherma

Sport Fanpage

Arriva nella sciabola maschile la seconda possibilità di medaglia italiana alledi Tokyo. Grazie ad un pugliese, Luigi Samele, schermidore 34enne di Foggia. Questo è certo. Per comprendere se sia (auspicabilmente) d'oro non resterà che attendere la finale alle 14,15 ora ...Umberto Tessier) RisultatiTokyo 2020 diretta live: semifinali sciabola con Samele! GLI AZZURRI DANNO IL VIA AL TORNEO DI VOLLEY MASCHILE Italia Canada, in diretta dalla Ariake ...La diretta testuale della prima giornata di scherma femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola esordiranno ufficialmente alle Olimpiadi a partire dal ...Quarta giornata di gare a Tokyo. Scherma, Samele in finale nella sciabola maschile, Dell'Aquila in finale nel taekwondo: sono loro le prime medaglie azzurre . Esordio vincente per le ragazze del ...