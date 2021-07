Medvedev scavalca l' ostacolo Bublik Murray | che colpo in doppio!

(Di sabato 24 luglio 2021) E' Daniilil primo "pezzo" grosso a superare il primo turno del torneo olimpico di Tokyo. All'Ariake Tennis Park ha superato, in due set tirati (6 - 4 7 - 6), il kazako Alexandrin ...

Daniil Medvedev; 3. Rafael Nadal ; 4. Stefanos Tsitsipas ; 5. Alexander Zverev ; 6. Dominic Thiem ; 7. Andrey Rublev ; 8. Matteo Berrettini ; 9. Roger Federer ; 10. Denis Shapovalov .Dopo la sconfitta per 3-1 (7-6; 4-6; 4-6; 3-6) nella storica finale di ieri a Wimbledon contro Novak Djokovic, Matteo Berrettini raggiunge l'ottavo posto nella classifica mondiale Atp. Il 25enne roman ...Inseguono il serbo, con posizioni immutate, nell'ordine: Daniil Medvedev, Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas. Al quinto posto balza Alexander Zverev, che scavalca Dominic Thiem, assente sui prati ...