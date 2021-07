LIVE Nuoto | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Razzetti | Cusinato e Detti | pioggia di finali! Bianchi e Di Liddo in semifinale

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38: In finale nei 400 misti donne Weyantt, Willmott, Ohashi, Belmonte, Flickinger, Mihalyvari-Farkas, Hosszu,13.35: L’ultima batteria va alla statunitense Weyant che ha il miglior tempo in 4’33?55, poi la britannica Willmott con 4’35?28 13.34: ILARIAE’ IN FINALE CON L’OTTAVO TEMPO!!! L’azzurra centra la qualificazione mentre Sara Franceschi non riesce ad entrare nella finale dei 400 misti chiudendo quinta con 4’39?93, lontana dai suoi crono migliori 13.34: Ai 300 con 3’34?13 Franceschi è quinta. Davanti Weyant, Willmott, Hosszu 13.33: A metà gara Franceschi ...

diegonanni76 : LIVE #Olympics Per fortuna è cominciato il #Nuoto ?????. Ancora batterie poi a breve le due finali per l'oro degli… - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Italia #nuoto #olimpiadi #tokyo2020 Tokyo 2020 | Live report Batterie 24 luglio 2021: Si parte… - unapologetci : Ci siamo live con il nuoto - skriswalker : SIAMO LIVE CON IL NUOTO, FINALMENTE DOPO CINQUE ANNI VIVO - lostjnpieces : ECCOCI LIVE CON IL NUOTO

Ore 13.25, DETTI IN FINALE DEI 400 STILE LIBERO Gabriele Detti si qualificano per la finale nei 400 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro ... Prima giornata di batterie per il nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I 400 sl maschili hanno messo in luce un livello internazionale tutt'altro che irresistibile. E' probabile che questa gara verrà r ...