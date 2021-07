Lazio, tutta la squadra si è vaccinata ad Auronzo di Cadore (Di sabato 24 luglio 2021) (ANSA) – ROMA, 24 LUG – La Lazio si vaccina contro il Covid-19. Questa mattina nella palestra di Auronzo di Cadore (Belluno) dove i biancocelesti sono in ritiro, la squadra, nessuno escluso, è stata vaccinata con la prima dose di Pfizer. La conferma poi è arrivata anche da Adam Marusic in conferenza stampa. “Ci siamo vaccinati tutti” ha detto l’esterno della Lazio. (ANSA). Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) (ANSA) – ROMA, 24 LUG – Lasi vaccina contro il Covid-19. Questa mattina nella palestra didi(Belluno) dove i biancocelesti sono in ritiro, la, nessuno escluso, è statacon la prima dose di Pfizer. La conferma poi è arrivata anche da Adam Marusic in conferenza stampa. “Ci siamo vaccinati tutti” ha detto l’esterno della. (ANSA). Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

