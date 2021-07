Incidente bus Capri, l’autista Emanuele colto da un malore. Il gesto eroico prima dello schianto (Di sabato 24 luglio 2021) Giovedì 22 luglio un minibus con a bordo 15 persone è uscito di strada precipitando per circa una decina di metri nella zona di Marina Grande, a Capri. l’autista è morto, 28 i feriti giunti all’ospedale dell’isola. Due dei feriti, in gravi condizioni, sono stati trasferiti in elicottero a Napoli, un uomo all’Ospedale del Mare mentre un bambino all’ospedale pediatrico Santobono. La vittima si chiamava Emanuele Melillo, aveva 33 anni, era di Napoli, ed era conosciuto nell’isola, dove svolgeva con passione il suo lavoro. Neanche un mese fa aveva pubblicato su Facebook l’esito di un test positivo di gravidanza commentando: “Aumentano i ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Giovedì 22 luglio un minibus con a bordo 15 persone è uscito di strada precipitando per circa una decina di metri nella zona di Marina Grande, aè morto, 28 i feriti giunti all’ospedale dell’isola. Due dei feriti, in gravi condizioni, sono stati trasferiti in elicottero a Napoli, un uomo all’Ospedale del Mare mentre un bambino all’ospedale pediatrico Santobono. La vittima si chiamavaMelillo, aveva 33 anni, era di Napoli, ed era conosciuto nell’isola, dove svolgeva con passione il suo lavoro. Neanche un mese fa aveva pubblicato su Facebook l’esito di un test positivo di gravidanza commentando: “Aumentano i ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - occhio_notizie : Continuano le #indagini per chiarire la dinamica del tragico incidente di giovedì scorso a #Capri - Emergenza24 : [24.07-00:00] #LosRios #Ecuador #incidente stradale #bus si ribalta tra #Puebloviejo e #Ventanas +2 morti +21… - infoitinterno : Capri, bus precipitato: spunta il VIDEO agghiacciante dell’incidente - GiusEvangelista : RT @GaeManfredi: Ci sono notizie che non vorresti mai apprendere perché ti lasciano senza fiato. Alla famiglia di Emanuele Melillo, il cond… -