Harry, «i libri bomba saranno quattro (uno dopo la morte della regina Elisabetta)» (Di sabato 24 luglio 2021) «Il principe Harry ha firmato un accordo per la pubblicazione di quattro libri». La clamorosa indiscrezione arriva dal Daily Mail che – attraverso una presunta fonte all'interno della casa editrice – sostiene che la rovente autobiografia del duca non si esaurirà in un solo capitolo: «Lui, con estrema freddezza, ha fissato la cifra di partenza, chiedendo circa 21 milioni di euro», ha raccontato l'insider.

