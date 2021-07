Green pass obbligatorio a Veronafiere, i primi eventi da settembre 2021 (Di sabato 24 luglio 2021) opera wine – Foto @Veronafiere – FotoEnneviGià adottato un protocollo safetybusiness con biglietti digitali, termoscanner, sanificazione degli ambienti e molte altre misure in linea con le disposizioni ministeriali anti-Covid VERONA – Anche a Veronafiere Green pass obbligatorio per accedere al quartiere durante lo svolgimento di manifestazioni, eventi e convegni. All’indomani della decisione del Governo, Veronafiere si fa trovare pronta, con uno specifico protocollo safetybusiness, contenente le linee guida più aggiornate in materia di prevenzione contro il Covid19, a cui ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 luglio 2021) opera wine – Foto @– FotoEnneviGià adottato un protocollo safetybusiness con biglietti digitali, termoscanner, sanificazione degli ambienti e molte altre misure in linea con le disposizioni ministeriali anti-Covid VERONA – Anche aper accedere al quartiere durante lo svolgimento di manifestazioni,e convegni. All’indomani della decisione del Governo,si fa trovare pronta, con uno specifico protocollo safetybusiness, contenente le linee guida più aggiornate in materia di prevenzione contro il Covid19, a cui ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - paolo_andorno : @Martina95190659 @Storace Nulla da dire sulle scelte e i contenuti dell'intervista. La foto con il green pass invec… - PastoreFrance : RT @Franco91701236: @MediasetTgcom24 Ondata di sbarchi a Lampedusa e Linosa: senza green. pass. -