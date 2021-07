Gkn: tremila in corteo per lanciare un segnale al governo. Giani: «Con me tutta la Toscana» (Di sabato 24 luglio 2021) Un corteo con tremila persone per i lavoratorei della Gkn. Al grido siamo tutti Gkn il corteo di protesta ha completato il giro per la zona industriale di Campi Bisenzio ed e' ritornato di fronte allo stabilimento. Grande partecipazione, con gli organizzatori che stimano, appunto, in oltre 3.000 persone presenti per la mobilitazione che punta a lanciare un segnale al governo e al fondo inglese Melrose L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 luglio 2021) Unconpersone per i lavoratorei della Gkn. Al grido siamo tutti Gkn ildi protesta ha completato il giro per la zona industriale di Campi Bisenzio ed e' ritornato di fronte allo stabilimento. Grande partecipazione, con gli organizzatori che stimano, appunto, in oltre 3.000 persone presenti per la mobilitazione che punta aunale al fondo inglese Melrose L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Gkn tremila Gkn, migliaia di persone al corteo in solidarietà dei 422 lavoratori licenziati Corriere Fiorentino Gkn: tremila in corteo per lanciare un segnale al governo. Giani: «Con me tutta la Toscana» CAMPI BISENZIO (FIRENZE) – Un corteo con tremila persone per i lavoratorei della Gkn. Al grido siamo tutti Gkn il corteo di protesta ha completato il giro per la zona industriale di Campi Bisenzio ed ...

Stefano Massini alla manifestazione dei lavoratori della Gkn: "Porta lo striscione con noi" Si presenta ai cancelli della Gkn, lo scrittore e drammaturgo fiorentino Stefano Massini. Gli operai lo riconoscono, il corteo per il lavoro e contro i licenziamenti è appena cominciato, sono arrivati ...

