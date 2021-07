Che Gossip: Littizzetto in ospedale | 540kg in due? | Reazione a catena ‘crisi’ (Di sabato 24 luglio 2021) Luciana Littizzetto ha spaventato i fan mostrandosi in ospedale, mentre Reazione a catena è andato ‘in crisi’: cos’è successo questa settimana Littizzetto, Brandi e Kandi, Liorni, Fonte foto: GettyImages, RaiPlay e Discovery PlusLa splendida, amata e nota Luciana Littizzetto, questa settimana, ha fatto nascere nei cuori dei fan un po’ di ansia, quando si è mostrata su Instagram in uno scatto, in un letto d’ospedale. Comprensibilmente, tutti coloro che da anni la seguono con passione, affetto ed attenzione si sono chieste cosa fosse successo, ma la ... Leggi su chenews (Di sabato 24 luglio 2021) Lucianaha spaventato i fan mostrandosi in, mentreè andato ‘in crisi’: cos’è successo questa settimana, Brandi e Kandi, Liorni, Fonte foto: GettyImages, RaiPlay e Discovery PlusLa splendida, amata e nota Luciana, questa settimana, ha fatto nascere nei cuori dei fan un po’ di ansia, quando si è mostrata su Instagram in uno scatto, in un letto d’. Comprensibilmente, tutti coloro che da anni la seguono con passione, affetto ed attenzione si sono chieste cosa fosse successo, ma la ...

