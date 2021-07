Cagliari, Semplici: «Sono contento della prestazione. Su Dalbert…» (Di sabato 24 luglio 2021) Le parole del mister del Cagliari Leonardo Semplici in conferenza stampa dopo l’amichevole con il Vicenza vinta per 3-0 Una bella prova al “Menti” di Vicenza per chiudere nel modo migliore le prime due settimane di preparazione del Cagliari. Il tecnico Leonardo Semplici è soddisfatto. TEST – «Era il primo test vero, volevamo farlo con la giusta mentalità e il giusto atteggiamento, contro una buona squadra come il Vicenza. Abbiamo mostrato alcune buone cose, altre meno, bisogna migliorare tanto, ma tutto sommato Sono contento. Il risultato poi aiuta a proporre le proprie idee con più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Le parole del mister delLeonardoin conferenza stampa dopo l’amichevole con il Vicenza vinta per 3-0 Una bella prova al “Menti” di Vicenza per chiudere nel modo migliore le prime due settimane di preparazione del. Il tecnico Leonardoè soddisfatto. TEST – «Era il primo test vero, volevamo farlo con la giusta mentalità e il giusto atteggiamento, contro una buona squadra come il Vicenza. Abbiamo mostrato alcune buone cose, altre meno, bisogna migliorare tanto, ma tutto sommato. Il risultato poi aiuta a proporre le proprie idee con più ...

Advertising

CalcioPillole : L'allenatore del #Cagliari Leonardo #Semplici, parla al termine dell'amichevole vinta contro il #Vicenza. - sportface2016 : #Cagliari, le parole di mister #Semplici dopo la vittoria in amichevole contro il #Vicenza - Fiorentinanews : Sentite Semplici: “Dalbert ha fatto di tutto per venire a Cagliari: ha le caratteristiche perfette per il nostro gi… - CentotrentunoC : SALA STAMPA ?????? Così Leonardo #Semplici ha commentato il bel successo del suo #Cagliari contro il #Vicenza - Cagliari_1920 : Cagliari, spazio ai giovani: Carboni e Walukiewicz agli ordini di Semplici #cagliaricalcio -