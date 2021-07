Basilico: come coltivarlo per averlo sempre fresco e rigoglioso (Di sabato 24 luglio 2021) In estate è la pianta aromatica più utilizzata: è il Basilico , che con le sue foglie verdi arricchisce numerosi piatti, dalla classica insalata di pomodoro al sugo della domenica. Ma come averlo ... Leggi su chietitoday (Di sabato 24 luglio 2021) In estate è la pianta aromatica più utilizzata: è il, che con le sue foglie verdi arricchisce numerosi piatti, dalla classica insalata di pomodoro al sugo della domenica. Ma...

Advertising

antocoppola60 : @Rosa_dEss @Laila1231320 Assolutamente Piatto tipicamente estivo Come d'altronde il basilico???? - fiorellinas : Le mie piantine di basilico, sono sempre più sapurite, io le guardo e me ne prio ??. Ho visto che sta spuntando an… - cr_ernest0 : @RItalia_N @SoniaLaVera @AlexSanna38 @noitre32 @Gianmar26145917 @GiancarloDeRisi @Antonel15773761 @marcell16895275… - agente_zeta : @matteosalvinimi Matteo sono preoccupato. Come sta il basilico? - etuttoilresto : @salvaetore74 @TuaSorella_85 ?? buongiorno ragazzi...e come si alza il basilico... -