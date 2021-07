Bandai Namco parteciperà all’evento digitale DreamHack Beyond (Di sabato 24 luglio 2021) In questi giorni si terrà l’evento digitale DreamHack Beyond a cui parteciperà anche Bandai Namco In questi giorni si terrà un evento completamente digitale chiamato DreamHack Beyond, esperienza interattiva gratuita a cui parteciperà anche Bandai Namco con uno spazio dedicato ai suoi giochi. L’evento infatti permette ai giocatori di esplorare alcuni mondi costruiti appositamente proprio come se fosse un videogioco, e ogni sviluppatore presente avrà degli stand in cui sarà possibile ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 luglio 2021) In questi giorni si terrà l’eventoa cuiancheIn questi giorni si terrà un evento completamentechiamato, esperienza interattiva gratuita a cuianchecon uno spazio dedicato ai suoi giochi. L’evento infatti permette ai giocatori di esplorare alcuni mondi costruiti appositamente proprio come se fosse un videogioco, e ogni sviluppatore presente avrà degli stand in cui sarà possibile ...

Advertising

PlayStationBit : Confermata la partecipa di @BandaiNamcoEU all'evento interattivo #DreamHack @DreamHack - Nextplayer_it : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è felice di annunciare la propria presenza al primo DreamHack Beyond - infoitscienza : Dreamhack Beyond: Bandai Namco, Prime Matter e Ravenscourt saranno presenti coi loro giochi – NotiziaVideogiochi pe… - Multiplayerit : Dreamhack Beyond: Bandai Namco, Prime Matter e Ravenscourt saranno presenti coi loro giochi - pressstart_xyz : ??Nuovo articolo! #BANDAI #NAMCO sarà presente a #DreamHackBeyond! ??Leggi l'articolo -